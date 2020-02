Acusado de matar mulher a golpes de faca e marteladas é preso

Ivonil Gomes de Freitas foi encontrado escondido em um banheiro em baixo de cobertores; ele confessou que cometeu o crime

Ivonil Gomes de Freitas, de 41 anos, que matou a namorada Jucileide Barbosa de Oliveira, 40 anos, com golpes de martelo na madrugada da última quinta-feira (20), foi preso na noite de ontem (21) em uma casa no distrito de Culturama, município de Fátima do Sul.





De acordo com o registro policial, Ivonil foi encontrado na Rua Curitiba, escondido em um banheiro inacabado, embaixo de cobertores. Após ser dada voz de prisão, ele foi algemado, encaminhado para o Hospital Sias e em seguida levado para a delegacia.

Aos policiais militares, ele confessou ser o autor do crime. Ivanil será ouvido hoje e indiciado. O mandado de prisão foi expedido juiz da Primeira Vara Do Poder Judiciário da Comarca de Fátima do Sul, Vitor Zampieri.





"É importante a atenção que o Poder Judiciário da comarca tem dado aos casos de violência doméstica contra a mulher. Ágil na concessão de medidas protetivas de urgência e duro na aplicação da lei aos agressores", destaca o titular da Delegacia da Mulher de Fátima do Sul, Humberto Perez Lima.





Jucileide Barbosa de Oliveira, 40, foi assassinada na madrugada desta quinta-feira (20). O corpo foi encontrado no quarto da casa. A ferramenta suja de sangue foi encontrada na casa, localizada na Rua Pioneiro. No local os policiais também encontraram uma faca suja de sangue, possivelmente também usada pelo assassino.





Segundo a perícia, a mulher tem várias lesões nos braços, indicando que ela fez movimento para tentar se defender dos ataques, mas foi morta com golpes na cabeça e com corte no pescoço. O corpo estava do lado da cama e havia sangue na parede, no lençol e no travesseiro.



