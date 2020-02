1ª noite de Carnaval reúne 35 mil pessoas na Esplanada Ferroviária

Informações sobre o público no Cordão da Valu são da Guarda Civil Metropolitana

A primeira noite do Carnaval de Rua de Campo Grande foi aberta pelo tradicional Cordão da Valu. Segundo Informações da Guarda Civil Metropolitana, cerca de 35 mil foliões passaram pela Esplanada Ferroviária neste sábado (22). Apenas 2 ocorrências foram registradas, uma de tráfico de drogas e outra envolvendo entorpecentes, pelos 130 guardas e 38 viaturas presentes para garantir a seguranças dos foliões.





A organizadora do Cordão da Valu, Silvana Valu, em entrevista ao Jornal Midiamax na tarde deste sábado (22) falou da empolgação dos foliões com a festa tradicional que sempre leva multidões à Esplanada Ferroviária, um dos patrimônios da cidade.





“Este ano vimos que o poder público aumentou a segurança, a quantidade de banheiros e conversamos com o Iphan, sobre a necessidade de ocupação do patrimônio histórico que é a Esplanada Ferroviária. A cruz vermelha também faz um trabalho incrível nos auxiliando”, disse a idealizadora do bloco que retorna na terça-feira (25).





Batalhões de área e unidades especializadas como a PMA (Polícia Militar Ambiental), Bope (Batalhão de Operações Especiais), Choque e Cavalaria vão atuar nos eventos da Praça do Papa, Fernando Corrêa da Costa e Esplanada Ferroviária durante os 4 dias de Carnaval.





O objetivo é garantir tranquilidade nas festas e impedir, além de crimes comuns, como roubos, furtos, agressões, brigas e assédios, também atos de vandalismo. De acordo com assessoria de imprensa, por este motivo, a cada unidade área terá uma viatura a mais em operação, apenas com servidores que fazem o trabalho administrativo. O policiamento especial deve durar até uma hora após encerramento dos eventos, às 23h.





Fonte: Midiamax Por: Carlos Yukio