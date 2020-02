Domingo de Carnaval terá clima mais ameno e chuvas a tarde

Entrada e uma frente fria deixa temperatura mais amena mas chuvas isoladas estão previstas para a tarde de hoje

O domingo de Carnaval amanheceu com clima mais ameno e o hoje o dia será nublado com pancadas de chuva no norte do Mato Grosso do Sul. No oeste e sul a entrada da massa de ar seca na retaguarda da frente fria deixa o tempo parcialmente nublado; o sol aparece e as temperaturas sobem rapidamente. As chuvas mais intensas continuam no norte do estado. A mínima será de 15º C e a máxima de 32ºC





Em Campo Grande o tem ficará de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada à tarde. A mínima prevista é de 19º C e a máxima de 29º C.





Por: Rosana Siqueira