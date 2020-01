Veículos elétricos irão dobrar o crescimento em 2020

Já são mais de 20 mil veículos circulando no Brasil

A todo instante ouvimos falar sobre a necessidade de redução de combustíveis fósseis no planeta Terra, para que haja uma preservação do meio ambiente. O carro elétrico cresce cada dia mais no Brasil e no mundo -- ele é mais econômico e não polui como um carro convencional. Com muita tecnologia e uma nova proposta, os veículos elétricos devem dobrar a frota neste ano.





De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o número de carros elétricos nas estradas e ruas brasileiras é de pouco mais de 20 mil unidades. Segundo Ricardo Guggisberg, presidente-executivo da instituição, a projeção para o ano de 2020 vai ser melhor do que o ano passado. "Este ano será um marco -- na verdade, um divisor de águas -- com a venda de mais de 20 mil unidades, incluindo automóveis leves, elétricos puros e híbridos”, comentou. Outro fator que colabora para o crescimento é a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) -- até 25%, dependendo da categoria do veículo.





Sustentabilidade e eficiência





O carro elétrico é importantíssimo para a redução da poluição sonora também, pois não emite ruídos, promovendo uma saúde melhor para as pessoas. Outro número que mostra a eficácia de um elétrico com um convencional é na parte de rendimento. O carro comum consome mais energia e tem o desempenho de 40%, já o elétrico acaba gastando menos energia e realizando o mesmo esforço e consegue desempenhar 90%.





Dificuldades e força dos carros convencionais





A carga tributária vem diminuindo, porém o valor dos veículo elétricos ainda é um fator decisivo para o cliente na hora da compra. Um automóvel de porte médio custa por volta de R$ 50 mil -- o mesmo carro na versão elétrica custa R$ 140 mil. De acordo com estudos da ABVE, com exceção do Corolla Híbrido Flex, da Toyota, não existe produção de veículos elétricos no Brasil.





Já os carros convencionais, só no ano passado, em questão de produção, aumentou 2%. No total, foram feitos 2.944.962 carros -- esses números representam o terceiro ano consecutivo de crescimento na produção. De acordo com informações do setor automotivo, a produção de veículos deve crescer e superar o número do ano passado.





Aluguel de carros





Outro fator que prejudica os carros elétricos gira em torno do aluguel de carros, que está se popularizando no Brasil. Por mais que as tecnologias limpas ajudem o meio ambiente e sejam mais ecológicas, o carro tradicional ainda é a primeira opção de compra, ou, para quem prefere o serviço de locação.





Por: Rodolfo Milone