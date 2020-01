TRÊS LAGOAS| Prefeito Ângelo Guerreiro e diretoria do Bela Vista F.C discutem possibilidade de criação de novo campo de futebol com vestiários

O Prefeito Angelo Guerreiro recebeu em seu gabinete na manhã desta sexta-feira (31), a diretoria do time Bela Vista Esporte Clube para uma reunião voltada às melhorias para o esporte em Três Lagoas.





Os representantes do Time solicitaram à destinação de uma área nas imediações do Bairro Bela Vista para a criação de um campo de futebol com devidas estruturas para jogos e para as aulas do projeto esportivo que o time mantém há mais de 15 anos.





As aulas de futebol acontecem na Lagoa Maior, porém, os professores sentem a necessidade de um local seguro e adequado, em que se possa construir ou instalar banheiros e vestiários para os alunos. Hoje, o projeto atende gratuitamente aproximadamente 100 crianças, além de adultos e veteranos, que já representaram o bairro e o time em outros tempos.





Guerreiro recebeu com bons olhos o pedido e, por já conhecer a história do Bela Vista Futebol Clube, sinalizou que a Administração fará o possível para destinar uma área para a implantação do campo. O prefeito encaminhou a demanda para a Diretoria de Planejamento para que verifique a disponibilidade de uma área para criação do campo, possivelmente no Loteamento Bela Vista da Lagoa.





A demanda também foi encaminhada para Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) para elaboração de um projeto, semelhante ao realizado no campo do bairro Alto da Boa Vista. “Caso tudo ocorra como planejarmos, vamos buscar recursos para a execução da adequação do campo, seja com recursos próprios ou compensação. Dar apoio e somar forças aos que contribuem com o Esporte de Três Lagoas é missão da Nossa Gestão”, ressaltou o prefeito.





Vale mencionar que o Bairro Bela Vista não possui área verde, nem espaço público, localizado entre novos loteamentos, condomínios, bairro Ipacaraí e a Lagoa Maior. Participaram da reunião o presidente do clube, Nelson Medeiros, o fundador José Mariano “Zelão”, auxiliar técnico Emerson Borges e professor Edino Borges.

ASSECOM