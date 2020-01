TRÊS LAGOAS| CMDCA do Município dá posse aos cinco novos Conselheiros Tutelares para exercício de mandato de quatro anos

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), promoveu a solenidade de posse do novo Conselho Tutelar, na noite de sexta-feira (10), na Escola da APAE (Associação dos Pais e Amigos do Excepcional).





Tomaram posse para o exercício de mandato de quatro anos de Conselheiro Tutelar os mais votados na eleição de 06 de outubro de 2019, ou seja: Fátima Bitencur Paparoto Lino, Mirian Monteiro Herrera Hahmed, Monique Roane Souza Tosta, Renildo Almeida de Souza e José Alves Pereira Neto.





Nessa mesma eleição, foram também definidos os quatro suplentes de Conselheiro Tutelar: Daniel Batista Rosa, Carlos Marques Espinosa Júnior, Ana Carolina Elias Rodrigues, Jacqueline Alves Bernardes e Rafael (Todynho) Coelho Prates.

©DIVULGAÇÃO Na solenidade, presidida pela presidente do CMDCA, psicóloga Sandra Regina Ferreira Torezan Gonzales, estavam: vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão; Secretário Geral da Prefeitura de Três Lagoas, Cassiano Maia; Secretária de Assistência Social (SMAS), Vera Helena Arsioli Pinho, acompanhada do diretor de Proteção Social Especial, Luis Fernando Todeli Fochi; diretora geral da Coordenadoria Regional de Educação, professora Marizete Bazé, representando a Secretaria Estadual de Educação; e o vereador Davis Martinelli, representando o Poder Legislativo Municipal.





A posse foi “a última etapa de um processo que se iniciou em maio, etapas de uma eleição transparente, que foram cumpridas passo a passo com toda a transparência”, ressaltou a presidente do CMDCA.





Ser Conselheiro Tutelar “é um trabalho que merece e precisa ser honrado porque está defendendo os direitos da criança e do adolescente”, disse Sandra Regina, ao desejar sucesso aos novos Conselheiros Tutelares.





“Infelizmente, vocês serão chamados e convocados, principalmente, para a solução de situações extremas e tristes. Isso exige sensibilidade e dedicação”, observou a secretária Vera Helena.





Por sua vez, o secretário Cassiano Maia anunciou que o prefeito Angelo Guerreiro, assim como tem fortalecido, em sua gestão, os demais Conselhos, estará também apoiando e caminhando ao lado do Conselho Tutelar, sem que perca a sua autonomia”, disse.





E, falando em nome do prefeito de Três Lagoas, o vice-prefeito propôs a todos os novos Conselheiros Tutelares a adotarem comportamento e ações de respeito e de humanização.





“Vamos ser humanos, vamos propagar a humanização, a fé e a atenção às pessoas, que, na sua maioria, só têm a gente a quem recorrer para a defesa e garantia dos seus direitos”, concluiu Paulo Salomão.

