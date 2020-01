BATAGUASSU| Representantes de blocos e Prefeitura se reúnem para discutir sobre Carnaval 2020

Os representantes dos blocos "Turma do Danone" e "Os Puros" estiveram reunidos na última sexta-feira, dia 10 de janeiro, no período da manhã, com membros da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente para discutir a respeito do Carnaval 2020 [Batafolia].





Durante o encontro, o titular da pasta, Nilo José Perlin, comentou que a administração municipal já iniciou a organização da festa, que nacionalmente acontece de 21 a 25 de fevereiro. "Estamos iniciando os preparativos do Carnaval, mas a reunião teve como objetivo maior saber se os blocos já estão se organizando para participar da festa", disse o secretário.





Perlin disse que uma nova reunião está agendada para o dia 24 de janeiro, sexta-feira, às 9 horas (horário de Brasília), com local a ser divulgado, para fechar mais detalhes do evento como valor de premiação para o concurso de blocos, regulamento do concurso, e ainda se a administração municipal realizará a edição deste ano com a participação de um trio elétrico para animação do evento.





Por: Bianca Lima