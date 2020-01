Temporal causa estragos em bairros de Campo Grande

Árvores e postes de energia caíram, casas foram danificadas e até o asfalto chegou a rachar

Condomínio teve a fachada danificada após as chuvas ©Marcos Ermínio Após a intensa chuva acompanhada de ventos de 48 km/h em Campo Grande, alguns bairros da capital tiveram prejuízos. No bairro Pioneiros, uma árvore caiu e derrubou dois postes de energia feitos de concreto, a chuva também entrou em algumas casas no Jardim Montevidéu e no bairro Água Limpa Park o asfalto chegou a ceder.





Um condomínio que fica na avenida Senador Antônio Mendes Canale, no bairro Pioneiros, teve sua fachada danificada. Uma árvore de grande porte, que ficava entre dois postes de energia, caiu em cima dos fios de alta tensão e derrubou, além dos pilares de concreto, as grades do condomínio.





O canteiro e a calçada do local também ficaram danificados. O incidente não atingiu a rua e o trânsito segue normalmente. Em nota, a Energisa informou que em relação a ocorrência do bairro Pioneiros, uma equipe de manutenção já está no local substituindo os postes. A previsão é que o serviço seja concluído às 15h e o fornecimento de energia seja normalizado o quanto antes.





Na rua Portuguesa, próximo ao condomínio, uma árvore também foi derrubada pela chuva, por volta das 6h50 desta manhã de quarta-feira (22). A situação causou transtorno no trânsito, mas o problema já foi resolvido.





No Jardim Montevidéu, a água invadiu algumas casas e danificou os móveis de muitos moradores. As ruas do bairro Bosque das Araras ficaram intransitáveis, por ser uma região sem asfalto, o barro tomou conta das vias. No Bairro Água Limpa Park, a lama entrou em algumas residências e parte do asfalto da rua Nobres cedeu.





Fonte: Midiamax Por: Ana Palma e Dândara Genelhu