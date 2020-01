Carnaval 2020: estradas do país registram aumento de acidentes. Saiba como evitar!

Previsão é de estradas cheias no Carnaval 2020 e motoristas devem ficar atentos e evitar acidentes. ©Maércio Garcia Nessa época do ano em que começam as programações para o Carnaval, é importante que os motoristas fiquem mais atentos ao viajar. As estradas costumam ficar mais movimentadas e, consequentemente, há mais registros de acidentes nas rodovias.





Em 2019, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, registrou 83 óbitos nas estradas federais em todo o país. No ano de 2018, foram registradas 103 vítimas fatais no Carnaval.





A folia costuma atrair não somente brasileiros, mas turistas do mundo inteiro, já que é uma das festas mais badaladas do Brasil. Infelizmente, há muitos registros de imprudências no trânsito nesse período.

Como evitar acidentes ao viajar de carro no Carnaval





Embora o país todo faça muitas campanhas para conscientizar os motoristas, muitos ainda são irresponsáveis, praticam atos ilegais, como: dirigir alcoolizado, alta velocidade, ultrapassagens em locais proibidos, entre muitas outras imprudências.





Para garantir a sua segurança e de outras pessoas nesse período de festas, confira algumas dicas para evitar acidentes nas estradas!





1. Atenção aos outros veículos





Sempre ao dirigir em rodovias, é necessário estar atento aos demais veículos que dividem a pista com você. Como dissemos anteriormente, existem muitos condutores imprudentes e que acabam por colocar a vida de muitas pessoas em perigo.





Ao se deparar com um indivíduo que dirige de forma irregular, fique sempre atento aos retrovisores. Se possível, peça para algum dos passageiros anotar a placa do veículo irregular e informe para a polícia rodoviária.





2. Não use o celular





Para evitar distrações enquanto dirige, desligue o celular ou deixe-o em modo silencioso. Se necessário atender ou realizar uma ligação de extrema urgência, pare o carro no acostamento e acione o pisca alerta.





Nunca atenda o celular enquanto dirige, além de ser uma grande imprudência colocando em perigo muitas pessoas, é classificada como infração gravíssima e agrega sete pontos na carteira de motorista. Fique atento e ligado apenas no trânsito!





3. Condições climáticas





Existem alguns cuidados que devemos nos atentar em dias de chuva e de muita neblina. Condições climáticas como essas nos deixam com a visão mais limitada, por isso é importante reduzir a velocidade.





Se houver a possibilidade de evitar as rodovias em tempos de chuva é melhor, caso comece a chover no meio do trajeto, reduza a velocidade e redobre a atenção.





Em chuvas muito intensas, não pare no acostamento da rodovia e nem ligue o pisca alerta se o carro estiver em movimento, opte por parar em um posto de gasolina e aguarde melhores condições para retomar o trajeto.

4. Escolha o melhor trajeto





Após escolher o destino para passar o Carnaval, é hora de escolher o melhor trajeto. Muitas pessoas buscam caminhos com menos radares e pedágios, mas o ideal é escolher o trajeto mais conhecido.





Percorrer caminhos desconhecidos não é muito indicado nessa época do ano, pois o fluxo de veículos é muito grande. Busque sempre usar as rodovias que tenham auxílio rodoviário e evite as rotas aleatórias e os atalhos.





5. Cuidados durante a viagem noturna





Algumas pessoas optam por viajar durante a noite, isso pode ser vantajoso, pois o fluxo de veículos é muito reduzido. No entanto, para fazer uma viagem nesse período, é necessário redobrar a atenção e horas de descanso antes da viagem são recomendadas.





Em casos de viagens muito longas com mais de 3 horas, é indicado fazer paradas para se alongar, fazer refeições e descansar. Fique sempre atento aos comandos do painel interno do veículo e faça uma ótima viagem!





É importante seguir essas dicas, além de fazer uma revisão completa no veículo. E para evitar dor de cabeça em caso de sinistros em sua viagem, sejam ocorrências na estrada ou no destino escolhido, considere contratar um seguro auto . Com ele, você contará com a ajuda da seguradora nos momentos mais difíceis da viagem!









Por: Andreia Silveira, colaboradora do site Smartia.com.br.

Fontes: G1 e Icetran.