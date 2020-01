Tempo muda e Inmet alerta para chuvas intensas em todo o MS nesta quarta-feira (22)

Em Campo Grande, a chuva chegou na noite de ontem (21)

O tempo virou e a chuva chegou a Mato Grosso do Sul entre a noite de ontem (21) e a madrugada desta quarta-feira (22). O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de chuvas intensas para todos os municípios do Estado.





Em Campo Grande, a chuva começou a cair por volta das 22h de ontem e durou a noite inteira. Para hoje, a previsão é de céu nublado e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura máxima será de 28°C.





Na região sul, o tempo mudou durante a madrugada e a quarta-feira também amanheceu chuvosa em Ponta Porã. A previsão é de mais chuva no decorrer do dia e temperatura máxima de 27°C em Dourados, Amambai, Sete Quedas, Tacuru, Naviraí, Mundo Novo e Eldorado.





Em Aparecida do Taboado, Três Lagoas, Selvíria, Ribas do Rio Pardo e Brasilândia, o dia ficará com céu nublado e há previsão de chuva no período da tarde e noite. A máxima será de 32°C. No oeste do Estado, o dia também será chuvoso e a máxima não passará dos 33°C em Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho.





Por: Kerolyn Araújo