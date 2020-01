AQUIDAUANA| UEMS oferecerá 150 vagas nos cursos de Agronomia, Zootecnia e Engenharia Florestal

Pode realizar a inscrição no Sisu, no primeiro semestre de 2020, o estudante que participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, obteve nota na redação diferente de zero e não esteja na situação descrita no item 3 do Edital do Enem 2019 . É necessário informar o número de inscrição do Enem 2019 e a senha mais atual cadastrada no Enem.