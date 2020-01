Sílvio Santos é citado em processo de paternidade

A assessoria de imprensa do apresentador foi procurada, mas não comentou sobre o assunto

©Reprodução/Montagem UOL

Silvio Santos é citado em um processo de paternidade aberto por uma mulher chamada Clemozeide Lundgren, decoradora. Segundo informações da coluna de Leo Dias, do portal UOL, ela procurou a Justiça para ser reconhecida como filha legítima do dono do SBT.





O processo, que corre em segredo de justiça, pede a investigação de paternidade de Clemozeide que, de acordo com relatos de sua mãe, seria filha do apresentador. A ação teve início há quatro anos, em Santa Catarina, onde a suposta filha mora, foi transferida para a Comarca de Osasco, em São Paulo, por ser a cidade sede do SBT.





A assessoria de imprensa de Silvio foi procurada pela coluna, porém preferiu não se pronunciar sobre o assunto. Já a assessoria disse que nenhum processo de paternidade chegou ao conhecimento dos advogados da mesma.





Por: Renata Fontoura