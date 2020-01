No Carandá Bosque, ex espera na porta do trabalho e atira contra mulher

Após atirar contra a mulher, homem deu tiro no ouvido

Foram ouvidos cinco disparos ©Leonardo França Florista de 39 anos, identificada como Regiane Fernandes de Farias, foi baleada na manhã deste sábado (18) pelo ex-namorado, no momento em que chegava a uma floricultura localizada na Rua Vitório Zeola, no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. Após atirar na mulher, Suetônio Pereira Ferreira, 57 anos, tentou suicídio.

Unidades do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram chamados para o local.





Testemunhas que presenciaram o fato e trabalham próximo da empresa de jardinagem, onde a mulher presta serviços contaram, que por volta das 8 horas da manhã deste sábado (18) estavam à espera da empresa abrir quando viram a vítima chegar e o homem já estava na frente do local.





Um colega de trabalho da florista contou que quando a vítima chegou o ex-namorado desceu do carro armado, momento em que ele colocou todos os funcionários que esperam a floricultura abrir junto da mulher dentro de uma van, mas ela resolveu sair do veículo para conversar com o ex, que desferiu os tiros. Ela já teria sofrido violência doméstica por parte do motorista de aplicativo.





Foram ouvidos cinco disparos, sendo que a mulher teria sido atingida na região próximo ao pescoço e em seguida o homem teria desferido um tiro contra seu ouvido. Segundo o relato das testemunhas, o autor não aceitava o fim do relacionamento. Duas viaturas do Samu e dos bombeiros foram chamadas para o local. A Polícia Militar também foi acionada. Não há informações do estado de saúde do casal.









Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo e Mariana Rodrigues