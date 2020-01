Seleção para professor com salário de até R$ 4,5 mil encerra inscrição dia 10

A remuneração varia entre R$ 4,1 mil a R$ 4,5 mil

Termina no próximo dia 10 o prazo de inscrição do processo seletivo para contratação de professores temporários para a SED (Secretaria de Estado Educação). A remuneração pode chegar a R$ 4,5 mil.





Segundo o edital, podem participar da seleção candidatos que tenham habilitação com licenciatura em uma das 14 disciplinas curriculares especificadas. As vagas são para formação de cadastro reserva.





Os candidatos selecionados cumprirão jornada de trabalho de 40h semanais com salário de a R$ 4,1 mil (habilitação específica de nível Superior); a R$ 4.373,27 para pós-graduados em nível de especialização lato sensu com no mínimo 360 horas; ou R$ 4.510,00 para pós-graduados em nível stricto sensu de Mestrado/Doutorado.





As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de janeiro pelo site . A seleção será realizada por meio de prova objetiva no dia 19 de janeiro em Campo Grande e Dourados.





Mais informações pelo edital





Por: Kerolyn Araújo