“Não perturbe” dos bancos começa a valer nessa quinta (2)

Medida visa bloquear ligações de bancos com ofertas excessivas de crédito consignado a aposentados e pensionistas, entre outros

Começa a valer nessa quinta-feira (2) o “Não perturbe” dos bancos. A medida, proposta no ano passado, tem como objetivo frear as ligações dos bancos com ofertas de crédito consignado a aposentados e pensionistas.





Para bloquear essas ligações, os interessados devem cadastrar os números fixos e de celular ligados ao próprio CPF. A partir do bloqueio, os bancos têm até 30 dias para se adequar e não realizar mais as ligações.





O link para realizar o bloqueio estará disponível nas páginas das 23 instituições financeiras que aderiram ao programa, responsáveis por 98% do volume da carta de crédito no Brasil. Entre elas, estão Banco do Brasil, Santander, Caixa e Bradesco.





Além de bloquear as chamadas indesejáveis, a Autorregulação do Crédito Consignado terá outras medidas, como a criação de métodos para desestimular essa oferta em excesso a aposentados e pensionistas.





As empresas de telecomunicação também oferecem esse serviço. A multa para quem descumprir a solicitação pode chegar a R$ 50 milhões, segundo determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).





O link para cadastrar os números de telefone é naomeperturbe.com.br





Bancos que aderiram à Autorregulação do Crédito Consignado:

Agibank

Alfa

Banco do Brasil

Banco do Nordeste

Banrisul

Barigui

Bradesco

BMG

BRB

Caixa

Cetelem

CCB

Daycoval

Estrela Mineira

Inter

Itaú

Mercantil

Pan

Paraná Banco

Safra

Santander

Sicredi

Votorantim





Fonte: Agência do Rádio