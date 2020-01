Quadrilha faz família refém no Aero Rancho durante roubo de carro

Casal foi amarrado e trancado junto de filho de 13 anos em quarto

Bandidos levaram carro, moto e R$ 2 mil ©REPRODUÇÃO

Uma família foi feita refém, na manhã desta quinta-feira (30), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, durante um assalto. Os moradores foram amarrados e trancados dentro do quarto junto do filho de 13 anos pelos bandidos armados.





O assalto aconteceu por volta das 5h40 da manhã desta quinta (30), quando a professora de 38 anos saia de casa junto do marido, em seu veículo Fiat Toro. Ao abrir o portão da garagem, o casal já foi surpreendido pelos quatro bandidos armados, que estavam no canto da residência.





A professora contou que os bandidos eram bastante agressivos e a todo momento ameaçavam o casal de morte. Eles exigiam dinheiro. Perguntaram se na casa havia câmeras de segurança, que foram desligadas pelos ladrões. Uma das filhas do casal estava na casa de parentes, mas o filho de 13 anos estava dormindo em outro cômodo e acabou acordando assustado com os bandidos. Eles também foram ameaçados com uma faca.





A mulher e o homem foram amarrados e trancados em um dos quartos junto do filho. Segundo a professora toda a ação dos bandidos durou cerca de sete minutos. Ela acredita que os ladrões já estavam monitorando a família, sendo que um copo foi encontrado atrás de sacos de reciclagem de um depósito, que fica na esquina. O carro e uma motocicleta, além de R$ 2 mil foram levados pelos bandidos, que são procurados pela polícia. Câmeras de segurança da região gravaram a ação dos autores.









Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo e Mariana Rodrigues