BATAGUASSU| Prefeitura inicia construção do Parque Aquático Guassu

A Prefeitura de Bataguassu já está trabalhando na construção do Parque Aquático Guassu.





De acordo com o setor de Engenharia, a área de mais de 80 mil metros quadrados localizada entre os bairros Residencial Modelo IV e Jardim América IV, próximo ao Parque da Juventude (rua 18) já passa por serviços de terraplanagem executados pela administração municipal.





A empresa responsável pela construção do empreendimento - a MS Engenharia Consultiva LTDA - também já iniciou a demarcação e perfuração das piscinas que farão parte do complexo de lazer.





O projeto completo terá quiosque com churrasqueira, playground, parque aquático (área com piscinas infantis e para adultos) salão de jogos, campo de futebol, restaurante, píer, portaria, área para estacionamento, sanitários públicos com acessibilidade e vestiários.





O investimento é na ordem de R$ 5.435.650,81 milhões, com prazo de execução da obra de 10 meses.





Para o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), a construção do Parque Aquático é mais uma obra emblemática que será entregue à população. "Bataguassu não dispõe de uma área de lazer aquática para que a população possa praticar esportes, ter momentos de descontração com seus familiares, um espaço para que os nossos munícipes possam se divertir. Essa será uma obra emblemática”, comenta.





Caravina lembra que o parque ficará às margens do Córrego Guassu, local que deu nome ao município.









