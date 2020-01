Produtores de MS apoiados pelo Sebrae garantem R$ 1,4 milhão para séries

Recursos são provenientes do edital para TV Pública, do Fundo Setorial do Audiovisual

Sebrae apoiou ida da caravana de grupo de produtores audiovisuais de MS para conferência Rio2C

A produção cinematográfica de MS contará com recursos significativos neste ano: R$ 1,4 milhão, provenientes do edital TV Pública, do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) – categoria do Fundo Nacional da Cultura voltada ao desenvolvimento da indústria audiovisual do país. A verba foi aprovada em 2018, mas só será disponibilizada em 2020 após articulação do setor.





Apoiados pelo Sebrae/MS, duas produtoras independentes com sede em Campo Grande foram contempladas: Render Brasil, do cineasta Fabio Flecha, e Filmadelas, da produtora executiva Nadja Mitidiero. Respectivamente, eles irão receber R$ 1 milhão e R$ 400 mil para a realização de duas obras audiovisuais no formato longa-metragem, “Mitos Vivos” e “Van Filosofia”.





Segundo o produtor Fabio Flecha, as propostas foram aprovadas em uma chamada pública voltada à categoria, que prevê a exibição inicialmente na TV Pública do Governo Federal, a EBC. Para ele, os recursos comprovam um fomento anterior ao segmento, que teve como consequência a profissionalização.





“Nas duas produtoras, os profissionais participaram de eventos do Sebrae em 2018 e 2019. Olhando a Economia Criativa sob uma perceptiva de resultado, tivemos um resultado muito rápido, em pouco tempo conseguimos trazer um valor significante para o estado, e estamos apenas começando. Se a categoria continuar nesse ritmo, traremos muito mais”, destaca.





Por meio do projeto Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), o Sebrae apoia o audiovisual de MS, setor estratégico para a Economia Criativa. Em 2019, a instituição levou um grupo de produtores audiovisuais do estado para a Rio2C, uma das principais conferências do setor. Já em 2018, foi realizada a Semana do Audiovisual na capital, uma imersão no mercado para os profissionais.





“Buscamos atender cada elo da cadeia produtiva para que possam prosseguir juntos. Cada edital que conseguem é mais recurso entrando no estado, mais emprego, mais dinheiro circulando aqui. Queremos proporcionar um ambiente de negócios capacitado, mesmo diante dos diversos desafios econômicos inerentes a este setor”, explica a técnica do Sebrae/MS, Anekelly Oliveira.





Sobre os filmes





Mitos Vivos, da Render Brasil, é uma série documental de 13 episódios que abordará um mito em cidades diferentes do país. “Faremos uma pesquisa folclórica para mostrar como as pessoas veem os mitos de cada região. Iremos coletar depoimentos de moradores e de estudiosos, e dar vida a esse personagem através de técnicas de ilustração, escultura, artes plásticas”, cita Fabio Flecha. A equipe passará por Corumbá (MS), Belém (PA), Alegrete (RS), entre outros municípios.





Já Van Filosofia, da Filmadelas, foi idealizado pela produtora e jornalista Lu Bigatão e será gravada inteiramente em MS. É uma série documental com cinco episódios, onde cada um irá discutir um grande tema da contemporaneidade, como Ética, Preconceito e Consumismo.





“A série é uma conversa bem-humorada entre um filósofo e pessoas comuns, sobre assuntos que estão acontecendo no momento, questões essenciais do ser humano. Uma van transportará essas pessoas, percorrendo Campo Grande. Eles irão compartilhar experiências de vida”, complementa a produtora Nadja Mitidiero.





Ambas as séries ainda não possuem data definida para gravação, porém o edital prevê a finalização dos trabalhos em até 18 meses. Para mais informações sobre a atuação do Sebrae/MS, os interessados podem acompanhar o site oficial ou entrar em contato pelo 0800 570 0800.









ASSECOM/SEBRAE-MS