Passageiro morre após motorista de camionete desviar de anta e veículo capotar

Acidente aconteceu durante a madrugada na BR-060

Passageiro morreu no local do acidente © BNC Notícias

Uma pessoa, ainda não identificada, morreu após capotamento na Rodovia BR-060, região de Paraíso das Águas, a 277 quilômetros de Campo Grande. O motorista de 63 anos desviou de uma anta que atravessava a pista e acabou perdendo o controle da direção do veículo.





Conforme as primeiras informações colhidas no local do acidente, o motorista conduzia a Ford F-350 pela BR-060, a caminho de uma fazenda, quando viu a anta atravessando a pista. Ao tentar desviar, ele perdeu o controle da direção do veículo, que capotou várias vezes e parou ainda na estrada.





Com o acidente, um passageiro ainda não identificado morreu no local. De acordo com o BNC Notícias, outro passageiro, de 48 anos, e o motorista sofreram alguns ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas e Perícia e Polícia Civil também foram ao local.





As vítimas trabalhavam para uma empresa de materiais de construção de Fernandópolis (SP) e fariam o descarregamento de uma carga de cerâmica na fazenda.