Prefeito coloca câmeras no quarto para filmar fantasmas e acaba pegando a esposa com amantes

Depois da esposa se queixar que estaria sendo visitada por espíritos e convencido de que a sua casa tinha sido possuída, O Prefeito de Judas-PE, Reinado Juncá, decidiu montar um equipamento de vigilância no seu quarto para encontrar possíveis fantasmas ou espíritos e acabou muito, muito surpreendido.





Depois de 2 meses com a câmera filmando, a paranoia que tinha com o sobrenatural passou a horror quando ele decidiu ver as filmagens: BASICAMENTE, TUDO O QUE FOI FILMADO FOI O FANTASMA DO ROBERTÃO E DO FELIPINHO, TODOS AMANTES DA SUA ESPOSA.





A mulher de 28 anos de idade, cuja identidade permanece anônima por razões legais, vai mesmo ter de enfrentar a justiça por ter mantido relações sexuais com um dos amantes menor de idade, alegando que não sabia que 16 anos estava abaixo da idade legal.





No momento em que viu a imagem, o homem em questão, incrédulo, chamou as autoridades e a sua companheira foi levada para dar esclarecimentos. Talvez ele preferisse ter visto os fantasma.





Fonte: Folha Brasil News

Por: José Leite Filho