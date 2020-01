Polícia identifica dono de veículo envolvido em acidente que matou ‘digital influencer’

Investigações ainda não apontaram quem conduzia o veículo durante o acidente ocorrido em Dourados no último domingo

Jovem tinha um perfil no Instagram com 13 mil seguidores ©REDES SOCIAIS A Polícia Civil de Dourados já sabe quem é o proprietário da caminhonete envolvida no acidente que matou Cleber Willian Machado Coelho, de 20 anos, ocorrido no último domingo (12) na entrada do Portal, um condomínio fechado da cidade.





Cléber conduzia uma moto biz e no cruzamento da avenida Toshinobu Katayama com a Iguaçu, sentido bairro/centro, ele colidiu com uma Hilux preta, ambos os veículos possuem placas de Dourados. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro. Cleber atuava como ‘digital influencer’ na cidade, tendo um perfil no Instagram com 13 mil seguidores.





Segundo delegado Erasmo Cubas, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, responsável pelo inquérito, foram encontrados documentos dentro do carro. Entretanto, não é possível afirmar que a pessoa dos documentos era quem dirigia a caminhonete no momento do acidente. Ele explicou que a polícia segue fazendo diligências e também busca imagens de câmeras de segurança para identificar o motorista sem deixar margem para dúvidas.





Segundo testemunhas, o jovem perdeu o controle da direção e bateu na porta traseira da caminhonete. Após a batida, a motocicleta foi arrastada por alguns metros.Com o impacto, Cléber teve diversas fraturas pelo corpo e morreu em seguida, antes mesmo da chegada do socorro médico.





O delegado da Polícia Civil de Dourados afirma também que as causas do acidente ainda são desconhecidas e que os laudos da perícia devem ficar prontos em cerca de 10 dias. Segundo ele, somente após este período a polícia poderá esclarecer o caso.





Fonte: Midiamax Por: Marcos Morandi