‘Fiquei com medo de morrer’, diz idoso agredido a socos durante roubo de Chevette

Chevette foi encontrado em frente a um lava-jato no Aero Rancho

Idoso ficou com vários hematomas, por causa das agressões ©Henrique Arakaki

“Fiquei com medo de morrer”, esta foi a frase que o idoso de 70 anos disse quando foi agredido a socos durante o roubo de seu veículo Chevette, na noite desta segunda-feira (13), no Jardim Leblon, em Campo Grande. O carro foi recuperado durante a madrugada desta terça-feira (14) pela polícia, em um lava-jato.





Com o olho roxo e assustado, a vítima contou ao Jornal Midiamax que os bandidos foram bem agressivos durante o assalto, e que em nenhum momento esboçou reação sendo agredido com socos no rosto. “Só pensava em chegar em casa rápido para chamar a polícia”, disse o pintor de carros.





A vítima contou que estava a caminho de casa depois de deixar um casal de amigos na residência deles, no Jardim União, e que estava a 10 minutos de chegar ao seu imóvel, quando reduziu a velocidade em uma lombada e percebeu que dois homens que estavam na calçada já vieram em sua direção apontado uma arma.





Um deles entrou pelo lado do passageiro e o outro no banco traseiro, sendo que já passaram a agredi-lo exigindo as chaves do carro e mandando que ele saísse. “Fiquei com medo de morrer”, falou o idoso. Em seguida, ele saiu e correu até a sua casa para chamar a polícia, e os bandidos levaram o carro.

©Henrique Arakaki

O assalto aconteceu por volta das 20h40 da noite de segunda (13), e o carro foi encontrado por volta da 1 hora da madrugada desta terça (14), em frente a um lava-jato, no bairro Aero Rancho. Três pessoas foram abordadas pela polícia.





Durante a abordagem, um dos autores disse ter pegado o carro com uma pessoa conhecida por ‘neguinho’ e que depois pegou os outros dois para fumar maconha no lava-jato. Todos foram levados para a delegacia e o idoso reconheceu como autores do assalto.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo e Mariana Rodrigues