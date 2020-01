Pedestre morre atropelado na BR-262 em Campo Grande e condutor sai de local de acidente

Acidente nas proximidades da Unei (Unidade Educacional de Internação) Dom Bosco

Um homem ainda não identificado morreu atropelado na altura do km-306, nas proximidades da Unei (Unidade Educacional de Internação) Dom Bosco, na noite desta sexta-feira (03) em Campo Grande.





De acordo com informações, o veículo atropelador seria um caminhão baú, na qual o condutor não parou no local do acidente. A vítima que aparentemente tem entre 30 a 40 anos, morreu no local.





Moradores que moram próximos disseram que ouviram o barulho da colisão. Informações preliminares são a de que o motorista do veículo atropelador, teria parado quilômetros após o ponto do acidente, no sentido a Três Lagoas. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Corpo de Bombeiros e Polícia Civil foram acionados.





Por: Diego Alves