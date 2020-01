Mulher troca 'nudes' por doações para combater incêndios na Austrália

© Reprodução / Instagram Uma mulher resolveu usar uma estratégia inusitada para ajudar a combater os incêndios na Austrália, que assolam o sudeste do país há quatro meses e já mataram centenas de milhares de animais.





A jovem que se autodenomina "Fiantropa Pelada" no Twitter anunciou na última sexta-feira (3) que está vendendo fotos suas em que aparece pelada, em troca de doações para ajudar na causa.





"Estou enviando nudes para todas as pessoas que doarem pelo menos US$ 10 a qualquer um desses fundos de arrecadação para os incêndios na Austrália. A cada $ 10 que você doa = uma foto nua de mim em sua caixa de mensagens. Você deve me enviar a confirmação de que doou", afirmou a mulher, cujo verdadeiro nome é Kaylen, no Twitter. O valor das fotos é o equivalente a R$ 40,80.





Dois dias depois de ter feito o anúncio, ela já havia recebido uma série de doações. "Eu tive um profissional revisando minhas estatísticas em minhas mensagens no Twitter e eles estimaram que, até o momento, foram levantados US$ 300 mil [R$ 1,2 milhão] pelos incêndios na Austrália. Embora eu esteja impossibilitada de continuar respondendo às mensagens, elas ainda estão chegando como loucas. Obrigado a todos vocês".





No entanto, a jovem lamentou o fato de que algumas poucas pessoas estavam alterando comprovantes de doação e usando o mesmo para pedir fotos mais de uma vez.





"O fato de duas pessoas terem usado a mesma foto para falsificar uma doação é muito nojento. Se você está sem dinheiro, não pode doar US$ 10 a uma boa causa para literalmente salvar um país em chamas, mas, em vez disso, me tenta tirar uma nude grátis, você é o mais baixo dos baixos."





A repercussão da ação da mulher foi tamanha que o Instagram acabou derrubando o seu perfil, segundo ela mesma afirmou no Twitter. Desde então, uma série de perfis falsos foram criados, e a jovem continua sem conta na rede social.





NAOM-FOLHAPRESS