Mulher descobriu que esposo estuprava netas ao encontrar pendrive com pornografia

Foi atuado em flagrante por estupro de vulnerável

Está preso em uma das celas da Derf ©DIVULGAÇÃO Mais um caso de estupro foi registrado em Campo Grande nesta quinta-feira (16) e desta vez, os abusos eram cometidos pelo marido da avó das vítimas, um vigilante de 40 anos de idade, que chegava a armazenar pornografia infantil. Ele foi preso em flagrante e está em uma das celas da Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), na Capital.





O caso foi descoberto nesta quinta, quando a avó das crianças encontrou um pen drive na casa, pertencente ao esposo. “Ela estava com as duas netas em casa e pensando se tratar de um pendrive com música, colocou na TV”, explicou a delegada da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).





Para a surpresa da avó, o pendrive continha imagens de pornografia infantil. “No momento em que as crianças viram as cenas, começaram a chorar”, conta Candotti. Ao serem questionadas, as meninas de 10 e 11 anos de idade, que são primas, contaram que estavam sendo abusadas pelo marido da avó.





As mães registraram boletim de ocorrência e o homem foi preso nesta manhã, em seu local de trabalho. Na ocasião, investigadores da Depca encontraram outras imagens de pornografia infantil no celular do acusado.





A delegada afirmou que não descarta que ele tenha imagens das vítimas, netas de sua esposa, armazenadas no celular. O aparelho será periciado. O homem passou pelo Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde realizou exame de corpo de delito e depois ficará à disposição da Justiça em uma das celas da Derf.





Fonte: Midiamax Por: Dayene Paz e Renan Nucci