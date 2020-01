Bolsonaro convida Regina Duarte para Secretaria de Cultura e aguarda resposta até sábado

Bolsonaro liga para Regina Duarte e oficializa convite para Secretaria de Cultura

O presidente Jair Bolsonaro telefonou nesta sexta-feira (17) para Regina Duarte e convidou a atriz para assumir a Secretaria Especial de Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo.





Segundo interlocutores do presidente, Bolsonaro aguarda uma resposta de Regina Duarte até este sábado (18).





O convite foi feito após o presidente ter decidido demitir Roberto Alvim do cargo. Alvim publicou nas redes sociais um vídeo no qual fez um discurso com frases semelhantes às de Joseph Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazista.





A gravação de Alvim repercutiu fortemente nos meios político, jurídico e artístico.





O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, por exemplo disse que as declarações de Alvim precisavam ser repudiadas "com toda veemência". O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o agora ex-secretário ultrapassou "todos os limites".





Fonte: G1

Por: Valdo Cruz