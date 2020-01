Mulher baleada pelo ex-namorado ao chegar no trabalho em MS reclamava do ciúmes dele, dizem colegas

Homem atirou na florista e depois tentou se matar. Ambos estão hospitalizados.

Regiane Farias trabalha em uma floricultura — Foto: Redes sociais

A mulher de 39 anos baleada pelo ex-namorado na manhã deste sábado (18), no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande, reclamava que ele era ciumento. É o que afirmam colegas de trabalho de Regiane Fernandes de Farias.





Segundo eles, Regiane trabalha na floricultura há um ano e tinha terminado o relacionamento com o suspeito, de 57 anos, há cerca de três meses. Ele já havia prestado serviços no comércio algumas vezes, mas estava trabalhando como motorista de aplicativo.





Na manhã deste sábado, Regiane foi surpreendida pelo ex quando chegava no trabalho. Eles discutiram e então ela foi baleada. Em seguida, o suspeito tentou se matar com tiro na cabeça.





Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu para a Santa Casa. Segundo o hospital, Regiane está com ferimento no tórax e o estado dela é gravíssimo. Ela foi encaminhada para cirurgia de urgência.





Já o suspeito, está com ferimento no ouvido, passa por exames, respira por aparelhos, mas está consciente.





Por G1 MS e TV Morena