Morre florista baleada pelo ex-namorado

Regiane Fernandes de Farias foi atingida enquanto chegava ao trabalho, no Bairro Carandá Bosque na manhã deste sábado (18)

Foto de Regiane na floricultura onde ela trabalhava ©Reprodução/Facebook A florista Regiane Fernandes de Farias, de 39 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande, no começo da noite deste sábado (18). Ela estava no centro cirúrgico da unidade e a equipe médica do hospital aguardava a estabilização da sua pressão arterial, para então transferi-la a um leito do CTI (Centro de Terapia Intensiva), no entanto, Regiane não resistiu aos ferimentos.





A florista estava entubada e respirando com a ajuda de aparelhos. Regiane foi baleada no tórax pelo ex-namorado, Suetônio Pereira Ferreira, de 57 anos, quando chegava na floricultura onde trabalhava na Rua Vitório Zeola, no Bairro Carandá Bosque, na manhã deste sábado (18).





Na sequência dos disparos, Suetônio atirou contra a própria cabeça. Ele também está internado na área verde do hospital, acordado, orientado e com máscara de oxigênio para auxílio da respiração.Ele não corre risco de morte.





Por: Adriano Fernandes