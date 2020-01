Modelo da Mercedes-Benz será leiloado pela internet e pode chegar até 30% abaixo da tabela

Organizado pela Sodré Santoro, certame acontece neste sábado, dia 25/01, às 9h15

A Sodré Santoro, maior organização de leilões da América Latina, promove, neste sábado (25/01), o leilão de uma Mercedes-Benz C 63 AMG, modelo 2015/2016. O pregão será realizado pelo site da organização, a partir das 9h15, e os interessados também podem acompanhar no pátio da leiloeira. A expectativa dos organizadores é que o modelo ofertado pode chegar até 30% abaixo do valor de tabela.





Para os fãs da máquina, o carro alemão é um sedã de tração traseira, com motor biturbo e com um torque entre 1.750 e 4.500 giros. Os bancos são do tipo concha, com regulagens de todos os tipos, e também são aconchegantes para os passageiros. O volante tem um acabamento sofisticado e bem posicionado e com sistema de navegação. Além disso, o acabamento interno é diferenciado.





Carolina Sodré Santoro, leiloeira da organização, explica a procedência dos carros que vão a leilão. “Geralmente, esses carros são provenientes de bancos e financeiras que precisaram reaver o automóvel por falta de pagamento dos proprietários e, por isso, estão em bom estado de conservação. É uma oportunidade única", comenta.





Em 2019, a Sodré Santoro realizou mais de 80 leilões de carros de luxo dos modelos Mercedes-Benz, Audi, BMW, Land Rover, Chrysler, Dodge, Lexus, Porsche, entre outros.





O veículo encontra-se para exposição no pátio da organização, que fica na Rodovia Marginal Presidente Dutra, Km 224 Pista Lateral - Vila Augusta, Guarulhos, São Paulo. Os interessados podem agendar uma visita pelo telefone 11- 2464-6464.









Sobre a Sodré Santoro Leilões





A Sodré Santoro é a maior organização de leilões presenciais e online da América





Latina. Entre os principais produtos oferecidos estão imóveis, automóveis, materiais de construção, móveis para casa, eletrodomésticos, informática, telefonia e comunicação. Conta com cinco pátios localizados em Guarulhos, Ribeirão Preto, Monte Mor, Bauru e futuras instalações em Cesário Lange, que totalizam 2 milhões de metros quadrados e armazenam mais de 3 mil tipos de materiais a serem leiloados.









Por: Rodolfo Milone