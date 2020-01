EMPREGOS| Funtrab oferece 204 vagas nesta quarta-feira (22)

Trabalhadores em busca de uma oportunidade de trabalho na Funtrab ©DIVULGAÇÃO

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul oferece nesta quarta-feira (22) 204 vagas de emprego em Campo Grande. Há oportunidades também para candidatos com deficiência. Os interessados devem se cadastrar na agência de emprego, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2773, Centro. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.





As oportunidades são para lubrificador de automóveis, manobrista, marceneiro, mecânico, mecânico de ar condicionado e refrigeração, mecânico de instalações industriais, mecânico de manutenção de ar condicionado, mecânico reparador de máquinas, mestre de obras, monitor interno de alarmes, montador de instalador de acessórios, motorista entregador, oficial de obras sepultador, operador de empilhadeira, operador de extrusora de borracha e plástico, operador de máquinas de cartonagem e operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias.











Por: Viviane Oliveira