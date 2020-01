Marido é preso por manter mulher trancada e a torturar com arma de choque

Vítima foi mantida em cárcere durante três meses

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul ©ILUSTRAÇÃO A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão contra um servente de pedreiro de 22 anos, suspeito de torturar a esposa com arma de choque e mantê-la em cárcere durante três meses. O caso ocorreu em Nova Alvorada do Sul, cidade distante a 120 quilômetros de Campo Grande.





De acordo com o delegado Rômulo Teixeira Marcelo, o casal estava junto há seis meses, mas há três, a mulher, também de 22 anos, era mantida em cárcere em casa. A vítima era constantemente agredida e, em uma das ocasiões, foi torturada com arma de choque. ''Há um tempo atrás eles saíram juntos e ele sentiu ciúmes de uma ex-namorado dela. Ela foi levada para um matagal e torturada com a arma", contou.





Para que as agressões não fossem descobertas por familiares, o servente obrigava a vítima a usar roupas longas. ''Quando visitavam os parentes dele, ela não podia ir de short ou camiseta porque ele batia nos braços e nas pernas", detalhou o delegado.





No dia 24 deste mês, a vítima relatou ao marido que o gás de cozinha havia acabado. Então, ele deixou a porta da casa destrancada e disse que ela poderia sair para almoçar na residência da mãe dele. A mulher saiu e procurou a polícia.





O mandado de prisão foi expedido e o homem preso na manhã de ontem (30). Ele será indiciado por cárcere privado, lesão corporal dolosa, ameaça e tortura.





Fonte: campograndenews Por: Kerolyn Araújo