Inscrições abertas para curso de técnico em agropecuária no Estado

Até o dia 2 de fevereiro as inscrições estão abertas na seletiva para 130 vagas gratuitas na capacitação

Curso de técnico em agropecuária tem duração de dois anos ©DIVULGAÇÃO O Senar/MS está com inscrições abertas para o processo seletivo do Curso Técnico em Agropecuária. O curso é uma oportunidade para alunos que concluíram o ensino médio. São oferecidas 130 vagas, com aulas presenciais no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, em Campo Grande. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 02 de fevereiro. Curso





Este ano, a novidade do processo seletivo de 2020 é a aplicação de prova de português e matemática para avaliação de conhecimento.





O curso tem duração de 2 anos, dividido em 4 semestres, com aulas 100% presenciais, nos períodos matutino ou vespertino. Entre as atividades letivas estão “A voz do produtor”, quando produtores rurais de cadeias distintas ministram palestras sobre suas atividades; “De Técnico para Técnico”, com profissionais repassando experiências e conhecimento sobre o mercado de trabalho; e “Momento Embrapa”, que oferecerá palestras de pesquisadores da Embrapa sobre o andamento das principais pesquisas da unidade.





O diretor do Centro de Excelência, Francisco Paredes, destaca a importância da localização do Centro, onde as aulas serão realizadas. “Nossa unidade é alocada na Embrapa Gado de Corte justamente para proporcionar aos alunos uma maior vivência prática com as atividades do campo”.





Na unidade também estão instalados o Departamento da ATeG (Assistência Técnica e Gerencial) e o AgroUp. “Isso permite uma integração dos alunos com a atuação dos técnicos da ATeG e no ambiente de inovação tecnológica e startups, com a participação direta em eventos voltados à área”, ressalta Paredes.





“Além disso possuímos um programa de estágios chamado ‘Excelência no Campo’. Estamos ampliando parcerias com empresas e propriedades rurais para que os alunos tenham mais oportunidade e adquiram experiência com a atividade profissional”, diz. Atualmente, 15 estagiários participam da iniciativa.





Inscrições



O período para inscrições vai até 2 de fevereiro. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 2 de março. As matrículas devem ser feitas entre 9 e 11 de março e as aulas começam no dia 16 do mesmo mês. O edital completo pode ser conferido no site SENARMS/PROCESSO SELETIVO .





Por: Rosana Siqueira