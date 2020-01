Homem é esfaqueado após negar copo de cerveja a desconhecido

Amigos da vítima empurraram o autor da facada, que caiu no chão e desmaiou

Um homem de 47 anos ficou ferido após levar uma faca enquanto bebia com os amigos em um bar no Los Angeles, em Campo Grande. Ele teria sido atacado após negar um copo de cerveja a um desconhecido.





Conforme informações do boletim de ocorrência, o homem foi encontrado ferido no chão pelos policiais, que faziam ronda no bairro. O homem contou que estava bebendo com amigos, quando um desconhecido pediu um copo de cerveja. Ele negou, mas levou uma facada nas costas.





Depois do ataque, os amigos da vítima empurraram o autor da facada, que caiu, bateu a cabeça no chão e desmaiou. Ele acordou depois, ainda embriagado. Ele tinha um corte contuso na orelha e escoriações no rosto e foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O homem esfaqueado também foi atendido e os dois foram para a Santa Casa de Campo Grande.





Por: Mylena Rocha