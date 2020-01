Homem morre e esposa é ferida a tiros em frente a residência na fronteira

Vítimas dentro do veículo em que foram mortos ©Manchete Popular

Pedro Antônio González Balbuena, de 48 anos, morreu e a sua esposa, Edith Zunilda Castro Fernandez, de 42 anos, foi ferida a tiros durante ataque de pistoleiros enquanto chegavam em sua residência, por volta das 14h40 da tarde deste sábado (05) no Bairro Guarani em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, cidade a 323 quilômetros de Campo Grande.





O casal estavam dentro de um veículo Gol, prestes a entrar na garagem da sua residência na Rua Calle Cerró León, quando o veículo foi alvejado por dois atiradores que estavam em uma motocicleta. As informações iniciais são de que Zunilda foi atingida dez vezes enquanto Pedro, seu marido, levou cerca de 15 disparos. Ele acabou morrendo no hospital, ainda conforme o site Manchete Popular.





Os tiros, possivelmente eram de calibre 9 milímetros. Dois suspeitos foram presos enquanto tentavam atravessar a fronteira com Mato Grosso do Sul. A polícia deve coletar as imagens de câmeras de segurança instaladas na frente do imóvel do casal.





Fonte: campograndenews Por: Adriano Fernandes