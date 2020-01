EMPREGOS| Funtrab oferece 273 vagas nesta segunda (6)

A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 273 chances para trabalhadores saírem da fila do desemprego nesta segunda-feira (5). O número é o total vagas oferecidas para todo o Estado, 94 só em Campo Grande.





As unidades da Funtrab abrem entre 7h e 7h30 e funcionam até o fim da tarde. Os interessados em se cadastrar na Funtrab da Capital devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.





A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Há ainda cargos reservados para pessoas com deficiência.









Por: Anahi Zurutuza