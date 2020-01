FUGA EM MASSA| Na fronteira, 91 membros do PCC escavam túnel e fogem de presídio

Presos no pavilhão B, destinado à facção, conseguiram cavar túnel durante madrugada

Túnel cavado para fuga do presídio em Pedro Juan Caballero ©Divulgação/ABC Color Durante a madrugada deste domingo (19), aproximadamente 91 detentos do Presídio de Pedro Juan Caballero fugiram da unidade. A cidade é localizada na linha de fronteira entre o Paraguai e o Brasil, ao lado de Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande.





Os presos, segundo o jornal paraguaio ABC Color, escavaram túnel e conseguiram, praticamente, esvaziar o pavilhão B, destinado aos presos da facção criminosa.





Conforme o jornal, o número ainda não está confirmado e apenas 1 dos presos teve a fuga frustrada. O jornal destaca que diversos sacos contendo areia do túnel cavado estavam empilhados na cela em questão, indício, afirma, de que a fuga mobilizou diversos presos da facção.

Sacos de areia do túnel empilhados na cela ©Divulgação/ABC Color

Ainda conforme o ABC, a distância entre o túnel e a guarita mais próxima é de apenas 25 metros, “onde deveria estar ao menos um guarda de cela”. Além dessa guarita, a próxima se distancia, aproximadamente, 70 metros do túnel.





Foi avisado – O jornal lembra que a ministra da Justiça paraguaia, Cecilia Pérez, já havia declarado que as autoridades detectaram um plano de fuga de presos membros do PCC.





Segundo as investigações, a organização oferecia cerca de 80 mil dólares para carcereiros ou policiais que facilitassem a fuga. Com a informação, a ministra declarou que as autoridades estavam “reforçando a cobertura policial e militar” no Presídio de Pedro Juan.





Fonte: campograndenews Por: Izabela Sanchez