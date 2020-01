RIO NEGRO| Frigorífico será 1ª indústria do município com investimento de R$ 2,5 milhões

Governo ajudou na aquisição da área com recursos do Fadefe

Jaime Verruck reunido com prefeito de Rio Negro e representantes do frigorífico © Divulgação/Semagro O frigorífico campo-grandense de suínos Flor da Serra quer expandir as atividades e investirá R$ 2,5 milhões em Rio Negro para a construção de sua segunda unidade, que vai trabalhar com bovinos e será a primeira indústria do município localizado a 163 quilômetros da Capital.





A quantia é considerada significativa para o Governo do Estado, já que a cidade tem apenas 5 mil habitantes. Há expectativa de que sejam gerados 100 empregos, diretos e indiretos. Quando estiver pronta, a planta terá capacidade para abater 100 cabeças diariamente.





Os empresários contaram com ajuda da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) para aquisição da área onde será erguido o frigorífico com recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadefe).





Jaime Verruck, titular da pasta, se reuniu durante a semana com o prefeito de Rio Negro, Cleidimar da Silva Camargo, e com o empresário Aguinaldo Flávio de Macedo para acertar detalhes do repasse e da implantação. Além da área, o frigorífico deverá entrar na política de incentivo fiscal.





O Fadefe, conforme a assessoria da Semagro, tem por finalidade o apoio a iniciativas que promovam a geração de emprego e renda e melhorem as condições de vida das pessoas. É o retorno do que é pago em fomento à economia estadual.





Por: RICARDO CAMPOS JR.