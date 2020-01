EMPREGOS| Seleção com 40 vagas e salários de até R$ 3 mil encerra inscrição nesta sexta-feira (17)

Há vagas para diversas áreas de atuação e escolaridade

Há oportunidade para várias cidades do Estado ©DIVULGAÇÃO

Termina nesta sexta-feira (17) o prazo de inscrição do processo seletivo da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) para contratar 40 profissionais em várias áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 3.189,38.





De acordo com o edital, há vagas para agente operacional, encanador, operador de equipamento automotivo, assistente administrativo, assistente comercial, assistente técnico operacional, desenhista projetista, eletromecânica/eletricista industrial, laboratarista, técnico em construção civil, técnico em saneamento e técnico em segurança do trabalho. A remuneração varia de R$ 1.455,09 a R$ 3.189,38, dependendo do cargo pretendido.





O processo seletivo será realizado por meio de avaliação curricular, entrevista pessoal e prova prática. As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente via sedex até hoje.









Por: Kerolyn Araújo