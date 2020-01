EMPREGOS| Funtrab encerra semana com 200 vagas para quem procura emprego

Áreas de saúde, logística e construção oferecem 35 vagas para três cargos

Interessados devem comparecer à Funtrab até as 17h ©DIVULGAÇÃO

A semana ainda não encerrou para quem está atrás de uma vaga no mercado de trabalho. A sexta-feira (17) é de oportunidade para o trabalhador concorrer a uma das 200 vagas disponibilizadas pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande.