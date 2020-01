EMPREGOS| Funtrab oferece 70 vagas nesta terça-feira (7)

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem avios prévio

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul oferece nesta terça-feira (7) 70 vagas de emprego em Campo Grande. Os interessados devem se cadastrar na agência, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2773, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h às 17h. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem avios prévio. Também há vagas exclusivas para pessoas com deficiência.





As oportunidades são para açougueiro, agente de saneamento, ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de eletricista, atendente de balcão, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, borracheiro, camareira de hotel, capataz, carreteiro, caseiro, chefe de serviço de limpeza, confeiteiro, consultor de vendas, cortador, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, cozinheiro industrial, eletricista, eletricista de instalações de veículos automotores, empregado doméstico nos serviços gerais e encarregado administrativo.



Veja aqui todas as vagas oferecidas hoje.





Por: Viviane Oliveira