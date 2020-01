EMPREGOS| Funtrab oferece 215 vagas nesta quinta-feira (23)

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) tem 215 oportunidades, nesta quinta-feira (23), para quem quer sair da fila do desemprego em Campo Grande. São 43 vagas para cargos de auxiliar, administrativo, de almoxarifado, de limpeza, de linha de produção, de logística, de marceneiro, de mecânico, financeiro, dentre outras.





Há ainda 10 oportunidades para cuidador em saúde, 10 para pedreiro e 10 para analista de suporte técnico.





Serviço





Os interessados em se cadastrar na Funtrab da Capital devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.





A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Há ainda as vagas reservadas para pessoas com deficiência.









Por: Anahi Zurutuza