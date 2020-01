Douradenses morrem em acidente no Paraná

Acidente envolveu uma Ford Ranger, o Fiat Palio onde estavam os douradenses e uma carreta bitrem

A irmã gêmea de Amanda Kolinski ficou ferida e segue internada

Antônio Nelson Koslinski e Amanda Konslinski morreram em acidente de trânsito com três veículos na BR-277, em Guarapuava, no interior do Paraná. Pai e filha moravam em Dourados, distantes 228 km de Campo Grande.





O acidente envolveu uma Ford Ranger, o Fiat Pálio onde estavam os douradenses e uma carreta bitrem.





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o bitrem ficou sem freio e invadiu a pista contrária atingindo o Pálio e a Ranger. A carreta ainda caiu cerca de 100 metros de ribanceira.





O condutor da Ranger, de 53 anos, morreu no local. Pai e filha também morreram na hora. Os corpos foram encaminhados para IML (Instituto Médico Legal) de Guarapuava.

Pai e filha morreram em acidente no interior do Paraná (Foto: Reprodução)



Fonte: campograndenews Por: Gabriel Neris