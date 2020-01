De folga, PM mata jovem a tiro durante confusão em posto de combustíveis no interior do Estado

Gustavo Henrique de Azevedo, de 19 anos, foi atingido no tórax, mas não resistiu ao ferimento. PM se apresentou a delegacia

Gustavo Henrique de Azevedo, de 19 anos, foi morto a tiros efetuados por um policial militar de folga na madrugada de sábado (25) durante confusão em posto de combustíveis de Ivinhema, distantes 282 km de Campo Grande.





De acordo com o Deodápolis News, o policial militar se apresentou a delegacia e relatou que estava no pátio do estabelecimento com alguns colegas. Segundo ele, houve início de uma confusão entre grupo de rapazes. Ele tentou apaziguar e em seguida chamou os três colegas para deixaram o local.





Quando estavam dentro do carro, um grupo cercou o veículo em que o policial estava. Gustavo teria dado um saco no rosto do PM e teria feito menção de pegar algo na cintura. Foi quando o policial disparou contra o rapaz.





Segundo o site, o Hospital Municipal de Ivinhema informou que duas pessoas deram entrada com ferimentos de arma de fogo. Gustavo estava com perfuração no tórax e o segundo foi alvejado na perna direita. Porém, o policial diz que efetuou somente um disparo.





O rapaz contou ainda que quando chegava ao quartel da PM passou uma VW Saveiro e duas motocicletas. Houve disparos contra ele. Ele então teria revidado e os rapazes fugiram.









Fonte: campograndenews Por: Gabriel Neris