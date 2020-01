Carro aquaplana e capota em lavoura com três adultos e um bebê

Ninguém ficou ferido, mas por precaução todos foram levados ao Pronto Socorro do Hospital Municipal

Corolla ficou com as quatro rodas para o alto depois de aquaplanar ©Jovem Sul News

Toyota Corolla ocupado por três adultos e um bebê, de cinco meses, capotou em lavoura as margens da BR-060, em Chapadão do Sul, distantes 321 km de Campo Grande. O motorista perdeu o controle depois de o veículo sofrer aquaplanagem, quando os pneus perdem contato com o asfalto devido ao excesso de água na pista.





De acordo com a Jovem Sul News, chovia forte no momento do acidente. A família é de Antônio João e voltava de Rio Quente (GO) no sentido Chapadão do Sul a Paraíso das Águas.





Os bombeiros contaram que ninguém ficou ferido. Todos os ocupantes usavam cinto de segurança e o bebê estava na cadeirinha. Mas por precaução todos foram levados ao Pronto Socorro do Hospital Municipal.

