Águas Guariroba atende consumidores no AGIR em Anhanduí neste sábado (25)

A Águas Guariroba participa neste sábado (25) da primeira edição do AGIR Regional 2020 que acontece no distrito de Anhanduí, das 13h às 17h na Escola Isauro Bento Nogueira. O projeto do Procon Campo Grande em parceria com a Rádio Difusora Pantanal e com a ACIESP (Associação de Capacidade de Economia Solidaria do Povo), levará para comunidade além de renegociação de dívidas, cursos gratuitos com certificado de participação, atrações culturais, recreação para as crianças e muito mais.





No estande de atendimento da concessionária, o consumidor poderá ter acesso a condições especiais de negociação e cadastro na Tarifa Social. Entre as principais opções estão: pagamentos com até 50% de desconto no valor total dos débitos ou parcelamento em até 100 vezes sem juros e multas, dependendo do valor e da idade da dívida.





O AGIR (Ação de Gestão de Inadimplência para Regularização) é uma maneira rápida que o Procon Campo Grande criou para o consumidor negociar suas dívidas. A ACIESP e Rádio Difusora Pantanal, estarão oferecendo cursos gratuitos, atrações culturais, musicais e um espaço kids para as crianças, gincana e atividades recreativas. A idade mínima para participar dos cursos é de 13 anos. A SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) através da CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), estará no evento fazendo doações de cães e gatos.





Data: 25/10/2019





Horário: 13h às 17h





Local: Escola Isauro Bento Nogueira





Endereço: Rua Mariporã, 986.









ASSECOM