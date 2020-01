Brescia x Milan: Time de Ibrahimovic é favorito para manter tabu de mais de 16 anos

O futebol brasileiro pode estar voltando de férias com o início dos estaduais, porém o futebol europeu segue a todo o vapor. Nesta sexta-feira (24), Brescia e Milan inauguram a 21ª rodada do CampeonatoItaliano Série A. O vice-lanterna recebe os rossoneri às 16h45 (Brasília) em busca de recuperação e terá que superar um tabu de mais de 16 anos.





De volta à elite do futebol italiano nesta temporada, o Brescia precisa demonstrar uma reação se quiser continuar na Série A na próxima temporada. Um primeiro passo seria encerrar esse longo período de invencibilidade do Milan no confronto direto.





Desde a última vitória do Brescia sobre o Milan, as duas equipes se enfrentaram em 11 oportunidades. Nove partidas terminaram com vitória rossoneri e apenas duas com o placar igual para os dois lados. Confira os resultados desses confrontos:

Milan 1 x 0 Brescia - Seria A 2019/20

Brescia 0 x 1 Milan - Serie A 2010/11

Milan 3 x 0 Brescia - Serie A 2010/11

Brescia 1 x 2 Milan - Oitavas de final Copa Itália 2006/07

Milan 4 x 2 Brescia - Oitavas de final Copa Itália 2006/07

Brescia 3 x 4 Milan - Oitavas de final Copa Itália 2005/06

Milan 3 x 1 Brescia - Oitavas de final Copa Itália 2005/06

Milan 1 x 1 Brescia - Serie A 2004/05

Brescia 0 x 0 Milan - Serie A 2004/05

Milan 4 x 2 Brescia - Serie A 2003/04

Brescia 0 x 1 Milan - Serie A 2003/04

O último confronto entre as duas equipes foi pelo 1º turno da atual edição do Campeonato Italiano. Ainda pela 2ª rodada, o Milan recebeu o recém-promovido Brescia no San Siro e venceu pelo placar magro de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Çalhanoğlu, ainda nos primeiros de jogo. Após cruzamento pela direita, o meia turco cabeceou para o fundo da rede.





Franco favoritismo?





Pelo retrospecto marcado por esse longo tabu, fica fácil de entender o favoritismo do Milan, mesmo como visitante e longe de uma grande campanha no Campeonato Italiano. A equipe comandada por Stefano Pioli faz uma campanha de meio de tabela, com 28 pontos conquistados, oito vitórias, quatro empates e oito derrotas, em 20 partidas jogadas. Vale destacar que a campanha como visitante é melhor do que a de mandante, com cinco vitórias e cinco derrotas.





Assim, no Betsul , o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, o Milan é favorito para vencer o duelo. Apostar na vitória rossoneri no pre-match (antes do início da partida) pode render 1.72 vezes o valor apostado.





O Milan pode não fazer uma campanha de encher os olhos, mas certamente o Brescia faz uma pior. A equipe comandada por Eugenio Corini amarga a vice-lanterna da tabela de classificação, com apenas 15 pontos conquistados de 60 disputados. E, assim como o Milan, a campanha como visitante é superior a de visitante. No entanto, isso é uma péssima notícia, afinal a equipe enfrenta os rossoneri em casa nesta sexta-feira.





Portanto, fica fácil de entender o status de zebra do Brescia para a partida, mesmo em casa. A vitória do mandante, por sua vez, pode render 4.09 vezes o valor apostado com o Betsul. Já um empate pode render 3.62 vezes.





Balotelli x Ibrahimovic





Zlatan voltou ao futebol italiano há poucas semanas. De volta ao Milan, onde teve passagem de 2010 a 2012, o sueco já deixou sua marca no Campeonato Italiano, após apenas três partidas disputadas. Ibrahimovic deve ser uma das armas do Milan para derrotar o Brescia, time de um velho conhecido também polêmico do sueco.





Artilheiro do Brescia na competição, com cinco gols marcados, Mario Balotelli não tem uma passagem tranquila com a equipe. Alvo de insultos racistas, o incômodo do jogador é evidente, até pelas expulsões que teve. Tanto é que para a partida desta sexta-feira, o italiano não estará em campo, pois cumpre suspensão de dois jogos, devido à expulsão relâmpago na última rodada. Sendo assim, não teremos um duelo entre os dois ex-companheiros de Inter de Milão.





