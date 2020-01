Bombeiro quase morreu devido a infeção causada por pipoca

Adam teve de ser submetido a uma cirurgia no coração que durou sete horas.

Um bombeiro de Cornwall, no Reino Unido, quase morreu depois de um pedaço de pipoca ter ficado preso nos dentes.





Ao jornal Mirror, Adam Martin, de 41 anos, revelou que, segundo os médicos, o motivo da infecção foi, provavelmente, as constantes tentativas do homem em remover a pipoca alojada no dente de forma incorreta. O britânico confessou que utilizou diversos utensílios para tirar o alimento, incluindo a tampa de uma caneta e um pedaço de arame.

©DR Uma semana depois de ter ficado com a pipoca presa no dente, Adam começou a sofrer de suores noturnos, dores de cabeça e arritmias. A infecção tinha chegado ao coração.





Só uma cirurgia, que durou sete horas, para substituir duas válvulas danificadas pela infecção, salvou Adam, que é pai de três filhos.





"Nunca mais como pipocas", disse Adam, que já está em casa e se recupera bem da cirurgia.









