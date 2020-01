Depois de um ano cheio de afazeres, pressão do trabalho, estudos e provas, o ideal é relaxar, esvaziar a mente e recarregar as energias. Para começar o ano com muita disposição, cuidar da saúde mental é fundamental.





Muitas coisas do dia a dia causam estresse e cansaço mental. Da mesma forma como nos preocupamos com a saúde e boa forma de nosso corpo, devemos também cuidar da nossa mente.





As diversas informações que ela processa por dia, é quase inumerável. Já sentiu como se não conseguisse mais pensar em uma solução para um problema tão simples? Isso ocorre quando estamos com a mente “cheia” ou sobrecarregada.





Confira agora, 5 formas de cuidar da saúde mental e começar 2020 renovado!





Dicas para começar 2020 renovado com a saúde mental





Relaxar o corpo e a mente é essencial para as pessoas de todas as idades. Enquanto o cansaço é físico, nada que tomar um banho e deitar sobre o sofá não resolva. Mas, e quando a mente está sobrecarregada, o que fazer?





Para te ajudar, selecionamos dicas úteis sobre como cuidar da saúde mental e começar 2020 renovado. Veja!





1. Faça um resumo de como foi o seu ano de 2019





Uma ótima forma para começar um ano cheio de motivação é listar os acontecimentos bons, os erros que não quer cometer novamente e os pontos os quais pretende melhorar. Dessa forma é possível estabelecer metas e não focar nos erros cometidos, e sim, nos objetivos a alcançar. Faça sua retrospectiva e defina quais metas deseja alcançar em 2020.





2. Tenha momentos de lazer





Para evitar o acúmulo de preocupações, cansaço e desgaste mental, ter momentos de lazer ao menos uma vez por semana, ajuda a descarregar as energias ruins de sobrecarga e pressão, e nos revigora e enche de disposição. O mais indicado é ter momentos ao ar livre, em contato com a natureza, isso ajuda a reduzir o estresse gerado pela rotina.





3. Fazer exercícios físicos diariamente





A prática de exercícios ajuda a aumentar o preparo físico e a disposição. Não é necessário horas de academia ou correr uma maratona por dia. Basta uma caminhada de 40 minutos e alongamentos pela manhã e sua disposição será outra.





Os exercícios físicos também podem ser substituídos por alguns esportes, mas a prática deve ser frequente. Manter o corpo saudável, ajuda a manter a mente renovada.

4. Boas noites de sono





Não tem nada melhor que uma noite de sono bem proveitosa, não é mesmo? Segundo especialistas, o ideal é que as pessoas tenham de 6 a 8 horas de sono por noite, mas esse tempo varia conforme a idade. O fato, é que noites bem dormidas ajudam a aliviar o estresse, recarregar as energias e descansar o físico também. Assim sendo, é uma boa forma de cuidar da saúde mental. Portanto, durma bem esteja sempre disposto!





5. Alimentação adequada





Sim, a alimentação também é um fator importante para ajudar a manter o corpo e a mente saudáveis. Alimentos de fast food, guloseimas, frituras em excesso e bebidas alcoólicas em grandes quantidades, são causadores de muitos problemas de saúde, afetando diretamente a nossa mente.





Esses tipos de alimentos não são proibidos, mas seu consumo em excesso, ou com grande frequência, não é recomendado pelos profissionais da saúde. Os alimentos indicados e recomendados os legumes, frutas, verduras, carnes vermelhas, brancas e frutos do mar. O consumo de água, também é indispensável para manter um corpo saudável e hidratado.





Se você se sente exausto e não consegue relaxar, indicamos que procure ajuda médica. Conte com um especialista, como terapeutas disponíveis nos melhores planos de saúde ou de forma particular. Caso não seja possível, considere se consultar com um psicólogo o quanto antes para que a exaustão não prejudique a sua saúde.





Então, essa foi a lista das 5 formas de cuidar da saúde mental e começar 2020 renovado! Gostaram? Coloque-as em prática e sorria mais!





Por: Andreia Silveira, redatora do site PlanodeSaude.net.