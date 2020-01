BATAGUASSU| Conselheiros tutelares tomam posse

Em solenidade realizada na última sexta-feira, dia 10 de janeiro, às 10 horas (horário de Brasília), no gabinete municipal, foram empossados os novos Conselheiros Tutelares eleitos para o período de 2020 a 2024, em Bataguassu. As eleições unificadas ocorreram em todo País no dia 6 de outubro de 2019.





Tomaram posse e foram diplomados (as) Silvana Nascimento, Ana Maria da Silva Almeida, Marileide da Silva (Mary), Maria de Lurdes Alves (Malu) e Vanderlei Veríssimo, que cumprirão mandato pelos próximos quatro anos. A suplente Carol Braga também esteve presente na solenidade.





A posse foi dada pela secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Regina Duarte de Barros Dovale, que no ato representou o prefeito Pedro Arlei Caravina, que encontra-se em viagem.





Regina agradeceu a presença de todos e parabenizou os conselheiros empossados na data.





Ela salientou que o objetivo é estreitar a ligação entre Conselho e Secretaria Municipal de Assistência Social. "Queremos fazer mais pelo Conselho Tutelar. A missão do órgão é árdua, mas com o envolvimento de toda a rede de proteção à criança e ao adolescente, além da parceria com a Prefeitura, Ministério Público (MP) e Poder Judiciário, todas as demandas serão resolvidas".





A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Elizabhete Lima também parabenizou os novos membros do Conselho Tutelar pela posse e destacou que todos [os empossados] receberam um importante chamado. "Nossa comunidade confiou em vocês. É uma missão muito grande, de cuidar e zelar pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. É preciso cumprir com zelo, amor e dedicação esse chamado. Espero que todos tenham muito sucesso nesta jornada", pontuou.

O promotor de Justiça da Vara da Infância e da Juventude, Edival Goulart Quirino também parabenizou os conselheiros empossados no ato e citou que a eleição foi feita de forma transparente e votação popular.





Quirino salientou que os conselheiros tutelares devem exercer a função com dignidade, trabalhar com dedicação, transparência, buscando resolver as situações de forma integrada com toda a rede, sempre pensando na preservação das famílias. "Não podemos deixar de lembrar também que agora vocês possuem uma sede própria do órgão, um local mais adequado para atender as famílias necessitadas".





Já, o vice-prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) disse que a Prefeitura de Bataguassu é parceira dos conselheiros e que está à disposição dos membros em tudo o que for necessário para auxiliar na execução do trabalho dos mesmos.





Acompanharam a solenidade, o vereador Maurício do XV; os secretários municipais de Educação e Cultura, Fábio Eduardo da Silva; e de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Nilo José Perlin; o subprefeito do Distrito de Nova Porto XV, Jaime Aragão e o procurador jurídico do município, Leandro Vitolo.





Saiba Mais





O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, de acordo com a Lei Federal nº 8069.





Por: Bianca Lima