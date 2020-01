BATAGUASSU| Com recursos próprios, Prefeitura revitalizará Praça Jan Antonin Bata

A Prefeitura de Bataguassu revitalizará a Praça Jan Antonin Bata - popular Praça do Peixe. O aviso de licitação foi publicado em Diário Oficial e o certame na modalidade tomada de preço, do tipo menor preço global está previsto para ser realizado no dia 24 de janeiro, na Sala de Licitações do município.





Segundo o prefeito Pedro Arlei Caravina (PSDB), o objetivo é oferecer um espaço mais agradável para os frequentadores do local além de homenagear o fundador do município – Jan Antonin Bata, reformulando o espaço público que passará a ter traços da arquitetura theca. "O local já acomoda o busto do fundador do nosso município - Jan Antonin Bata. A revitalização que faremos trará a essência do nome do praça, que presta uma homenagem à ele, que é de origem theca. A praça trará traços da arquitetura theca, o que será a grande novidade das melhorias", disse o gestor.





Caravina comenta ainda que prossegue em formatação os projetos para revitalização de outras praças em Bataguassu assim como no Distrito de Nova Porto XV, que devem ocorrer no decorrer deste ano.





PROJETO





Com área de 7.869, 22 metros quadrados, a Praça Jan Antonin Bata receberá dois pórticos (dois arcos), sendo um na entrada da praça pela Avenida Campo Grande remetendo aos traços da Ponte Carlos, um dos principais cartões postais de Praga, capital da República Theca e lembrando também da arquitetura da antiga casa de Bata no município.





O projeto prevê ainda melhorias nos banheiros (que terão dispositivos de acessibilidade); correção de calçadas, paisagismo e novo estacionamento.





O investimento previsto é na ordem de R$ 498 mil em recursos próprios, com previsão de quatro meses de obra.





HISTÓRIA





Constam nos registros históricos que em 1932, Arthur Diederichen vendeu a Companhia de Viação São Paulo Mato Grosso (incluindo terras, embarcações, pousos de boiadas, armazéns, fazendas e direitos), a Jan Antonin Bata.





Bata nasceu em 7 de março de 1898 na antiga Checoslováquia onde era denominado “O Rei dos Calçados”. Naquele país foi um grande industrial. Seu pai era o fundador das Indústrias Bata e ele deu continuidade aos empreendimentos do pai, ampliando suas fábricas em cinco continentes.





Culto e viajado, dominava sete idiomas e foi perseguido pelos seguidores de Adolf Hitler, quando se exilou nos Estados Unidos e veio para o Brasil, em 1941.





Na época, Bata já havia instalado uma indústria de calçados em Batatuba, São Paulo, primeira cidade que fundou no Brasil.





Em 1942, Jan Antonin Bata decidiu criar uma cidade nas terras que adquiriu de Diederichen, no espigão divisor das águas dos Córregos Guassu e Sapé não muito distante do rio Pardo e escolheu o local onde seria edificada Bataguassu.





Além de planejar o loteamento urbano da cidade, fez loteamento rural, construiu as primeiras casas destinadas a seus funcionários, armazém e um pequeno templo católico. Montou uma serraria cuja caldeira fornecia energia elétrica, uma cerâmica, uma leiteria e mais tarde uma granja.





Em Bataguassu, o busto de Jan Antonin Bata está instalado na praça que recebe seu nome [Jan Antonin Bata] popular praça da Matriz/praça do Peixe. A ponte do rio Pardo também recebe o nome do fundador do município.





Por: Bianca Lima